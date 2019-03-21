Глава ЦИК: Сейчас печатаются бюллетени только для первого тура выборов президента 31 марта

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук подчеркивает, что в настоящее время полиграфкомбинат "Украина" печатает бюллетени только для голосования в первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня идет печать исключительно бюллетеней для голосования на выборах президента 31 марта 2019 года. Речь о печати никаких других бюллетеней идти не может, потому что ни форма, ни содержание этого бюллетеня еще не утверждена ЦИК, поскольку никому неизвестно, будет ли второй тур и кто будет внесен в бюллетень", - сказала она на брифинге в четверг на полиграфкомбинате, где журналистам продемонстрировали процесс печати бюллетеней.

По словам Т.Слипачук, если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то их длина будет 24 тыс. 354 км. "По сути, такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая Монтевидео. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 кв. км – это площадь 70 футбольных полей", - отметила она.

Глава ЦИК напомнила, что специально созданная контрольная комиссия из представителей кандидатов в президенты будет следить за процессом изготовления бюллетеней.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что для голосования на выборах президента 31 марта комиссия передала заказ полиграфкомбинату "Украина" на 30 млн 441 тыс. 372 избирательных бюллетеня. Стоимость заказа составляет 165 млн 587 тыс. 213 грн.

Директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" Юрий Онищенко рассказал, что предприятие уже напечатало более 90% необходимых бюллетеней. ЦИК уже были переданы бюллетени для 10 областей Украины. 21 марта будут переданы еще для 4 областей.

"По условиям договора, полиграфкомбинат "Украина" завершает печать бюллетеней 24 марта", - отметил он.

Ю.Онищенко указал, что бюллетени имеют 10 ступеней защиты.