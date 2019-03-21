Политика

13:28 21.03.2019

В Венесуэле задержан соратник Гуайдо

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В Венесуэле задержан соратник Гуайдо

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо сообщил в четверг о задержании сотрудниками сил безопасности страны руководителя своего аппарата Роберто Марреро.

"Похитили руководителя моего аппарата Роберто Марреро", - написал он в Twitter, призвав немедленно вернуть этому человеку свободу.

В свою очередь, латиноамериканские СМИ передают, что сотрудники полиции пытались задержать и члена оппозиционной партии "Народная воля" депутата Национальной ассамблеи Серхио Вергару.

С.Вергара, в свою очередь, опубликовал в Twitter видео, в подписи к которому он рассказал, что утром представители власти "незаконно ворвались" в его дом. Р.Марреро, по его словам, "похитили", а его самого - оставили на свободе.

Теги: #венесуэла #гуайдо #арест
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