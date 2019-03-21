Национальный экзит-пол проведут в день выборов президента Украины ведущие социологические службы страны

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента Украины, 31 марта, национальный экзит-пол.

"Экзит-пол должен стать доказательством того, что фальсификаций не было или, в том случае, если они были, то он покажет где, сколько и как. В чем отличие нашего экзит-пола? Во-первых, это максимальная прозрачность методологии и источников финансирования. Наш экзит-пол независим ни от каких политических сил или кандидатов", - сказала на пресс-конференции в четверг в Киеве руководитель "Демократических инициатив" Ирина Бекешкина.

Социологи рассказали, что в ходе национального экзит-пола будет опрошено около 17 тыс. респондентов на 400 избирательных участках. Будут опрошены проголосовавшие граждане во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий), помимо специальных участков, размещенных в больницах, тюрьмах, воинских частях и заграничного избирательного округа.

"Количество опрошенных приблизительно... Для того, чтобы выборка была взвешенной по отношению к явке, необходимо отобрать участки, а потом на каждом участке люди опрашиваются. Грубо говоря, каждого двенадцатого... чем выше будет явка, тем больше людей мы опросим", - рассказал директор Центра Разумкова Андрей Быченко.

Социологи ожидают, что статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не будет превышать 1,3%, но есть еще систематические погрешности, которые зависят от различных факторов. Исходя из опытов предыдущих экзит-полов, исследователи рассчитывают, что ошибка выборки не превысит 2,5% для лидеров президентской гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов.

Во время опросов будет применяться методика тайного голосования. Вместо прямого вопроса "Скажите, за кого Вы проголосовали?" респондент будет сам заполнять анкету, которая будет начинаться с этого вопроса.

Кроме того, в анкете будут вопросы о гендере респондента, возрастной группе, образовании, а также времени принятия решения, за кого голосовать. Также его будут просить ответить на демографические вопросы, но это не будет обязательным.

В свою очередь, гендиректор КМИС Владимир Паниотто пояснил, что список избирательных участков, где будет проведён экзит-пол – тайный.

"У нас были случаи разных проблем во время первых экзит-полов, когда пытались помешать проведению. Поэтому этот список (участков - ИФ) не является открытым, он тайный", - пояснил социолог.

Участники пресс-конференции также рассказали, что в день голосования - 31 марта, - в государственном информагентстве "Укринформ" 3 пресс-конференции: в 14:00 - пресс-конференция, посвящённая текущему отчету о ходе голосования, проблемам и сложностям; в 19:45 – обнародование результатов голосования по состоянию на 18:00; а в 23:00 - обнародование основных данных по состоянию на 20:00 (на момент закрытия избирательных участков).

Как сообщалось, ранее телеканалы "112 Украина" и "NewsOne" объявили о подписании соглашения с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и центром "Социальный мониторинг" о проведении всеукраинского экзит-пола на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.