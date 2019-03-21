Правозащитным структурам Совета Европы следует обеспечить полный доступ в Крым

Обеспечить беспрепятственную работу правозащитных структур Совета Европы в Крыму призвал председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Комитет министров Совета Европы призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров всем правозащитным структурам СЕ. Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность с тем, чтобы в срочном порядке реагировать на ухудшение ситуации с правами человека и основополагающими свободами", - говорится в распространенном в четверг заявлении Т.Сойни по случаю пятой годовщины аннексии Крыма Россией.

"Хотел бы напомнить, что Комитет министров осудил аннексию, которая является нарушением международного права и не может служить основанием для изменения статуса Автономной Республики Крым и Севастополя", - сказал министр.

Т.Сойни "подтвердил приверженность Комитета министров независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".