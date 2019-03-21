Политика

12:41 21.03.2019

Вопросы дальнейшего двустороннего военного сотрудничества между Украиной и США обсудил в Киеве Полторак с делегацией Конгресса

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Вопросы дальнейшего двустороннего военного сотрудничества между Украиной и США обсудил в Киеве Полторак с делегацией Конгресса

В Министерстве обороны Украины в четверг состоялась встреча министра обороны Степана Полторака с делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны обсудили безопасность в Украине и мире, растущий масштаб угроз со стороны Российской Федерации, а также актуальные вопросы дальнейшего двустороннего военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны, С.Полторак ознакомил членов американской делегации с достигнутыми результатами и перспективами реформ в Украине и ее оборонном ведомстве. Отдельно он отметил важность помощи, которую Украинское государство получает от своих стратегических партнеров, в частности США.

"В условиях, когда агрессивные военные авантюры Кремля продолжают влиять на национальную экономику и уносить жизни украинцев, нам нужна поддержка обеих палат Конгресса США для продолжения успешной политики санкций к стране-агрессору. Хочу выразить благодарность конгрессменам из обеих палат Конгресса США, правительству США, американскому народу за последовательную политическую, финансовую, совещательную и материально-техническую поддержку Украины", - сказал украинский министр обороны.

В свою очередь представители Конгресса США заверили украинскую сторону в продолжении политики поддержки Украины в борьбе за территориальную целостность, независимость, а также в стремлении к дальнейшей евроатлантической интеграции.

Глава американской делегации, сенатор Майк Крейпоу подчеркнул важность совместных усилий по построению стабильной среды безопасности в регионе и дальнейшей поддержки Украины.

С.Полторак ответил на вопросы конгрессменов и подчеркнул важность усиления военно-политического и военно-технического диалога с США.

"Приятно отметить единство Конгресса США в вопросах поддержки Украины. Мы хорошо помним, как американские сенаторы встречали Новый год вместе с украинскими военнослужащими в армейской палатке, мы ценим это и будем помнить эти факты истории", - отметил он.

Накануне в посольстве США в Украине сообщали, что в Киев для обсуждения вопросов межгосударственного сотрудничества прибыли шесть членов Конгресса США, в том числе четыре представителя Верхней палаты (Сената) Конгресса и два - Нижней (Палаты представителей). "Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими высокопоставленными должностными лицами и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", - информировали в дипучреждении.

Возглавляет делегацию председатель комитета Сената США по банковским вопросам Майк Крейпо. В нее также входят сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, сенатор Деб Фишер, конгрессмен Майк Симпсон и конгрессмен Русс Фулчер.

Теги: #полторак #сша #минобороны #украина #конгресс_сша
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