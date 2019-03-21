Политика

11:59 21.03.2019

С начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о вероятном подкупе избирателей

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С начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о вероятном подкупе избирателей

Национальная полиция Украины с начала предвыборной кампании зарегистрировала 3,5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в четверг, по указанным фактам начато 189 уголовных производств.

Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Одесской и Киевской областях. В частности, 1,9 тыс. фактов связаны с незаконной агитацией, 490 – подкупом избирателей, 269 – с хулиганством.

Составлено 594 протоколов о совершении административных правонарушений, по 661 факту проводится проверка согласно закону Украины «Об обращениях граждан».

В полиции напомнили, что 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #украина #полиция #выборы #подкуп
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