С начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о вероятном подкупе избирателей

Национальная полиция Украины с начала предвыборной кампании зарегистрировала 3,5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в четверг, по указанным фактам начато 189 уголовных производств.

Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Одесской и Киевской областях. В частности, 1,9 тыс. фактов связаны с незаконной агитацией, 490 – подкупом избирателей, 269 – с хулиганством.

Составлено 594 протоколов о совершении административных правонарушений, по 661 факту проводится проверка согласно закону Украины «Об обращениях граждан».

В полиции напомнили, что 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.