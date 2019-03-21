Садовый решил больше не баллотироваться в мэры Львова

Городской голова Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявляет, что не намерен больше баллотироваться в мэры города, поскольку желает работать на уровне всей Украины.

"Заканчивается моя каденция, это уже третья каденция, 13 лет городским головой. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили более молодые, более мудрые, более талантливые, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", - сказал он в эфире телеканала ZIK в среду вечером.

При этом А.Садовый выразил убеждение, что его "задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву".

Он заявил, что ныне до 80% городов находятся под влиянием криминалитета. "Я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов - я этого не позволю", - сказал А.Садовый.

"Моя большая цель - построить страну, в которой хочется жить. Мы имеем уникальный пример Львова, на который "наезжают", атакуют, но это пример публичного управления", - добавил мэр.

Андрей Садовый - украинский общественный и политический деятель, мэр Львова с 25 апреля 2006 года. Лидер партии "Самопомич". Выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года, однако 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

4 марта А.Садовый подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента и 5 марта ЦИК отменила свое решение о его регистрации кандидатом на пост президента Украины.