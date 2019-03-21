Еврокомиссия одобрила синхронизацию украинской энергосистемы с европейской – Порошенко

Европейская комиссия одобрила синхронизацию украинского энергетического рынка с европейским, заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Брюсселе в среду вечером.

"Хочу поблагодарить Еврокомиссию за принятое вчера (19 марта – ИФ) приложение №27 к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, позволяющее синхронизировать энергетические рынки… Это интеграция Украины в секторальный энергетический сектор ЕС, который начинается с различных проектов – от недопущения "Северного потока-2" и до строительства энергомоста", – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в конце 2018 года одобрил план мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), предусматривающий мероприятия по обеспечению готовности ТЭС к работе в ENTSO-E, организацию каналов связи для технологического управления ОЭС Украины, строительство воздушных линий и подстанций, сертификацию оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго"), переход на изолированную работу с энергоситемами стран, не входящих в ENTSO-E (РФ, Беларусь), привлечение международной технической помощи.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 года запущен розничный рынок электрической энергии. Энергоснабжающие компании (облэнерго) были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков универсальных услуг (ПУУ), работающих с населением. С небытовыми потребителями работают преимущественно поставщики по свободным ценам. Кроме них услуги по поставке оказывает ГП "Укринтерэнерго", определенное правительством поставщиком "последней надежды" для обеспечения на переходный период (90 дней) энергоснабжения предприятиям, которые не смогли до 1 января по каким либо причинам заключить договора с поставщиками по свободным ценам.

Кроме того, в условиях нового рынка крупные потребители, владеющие автоматизированной системой коммерческого учета (АСКУЭ), начали рассчитываться с поставщиками за э/э по почасовым ценам.

Тарифы, дифференцированные в зависимости от времени суток, для небытовых потребителей были отменены.