Политика

11:17 21.03.2019

Послы стран G7 ожидают от выборов президента Украины честности и конкурентности

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Послы стран G7 ожидают от выборов президента Украины честности и конкурентности

Послы стран "Большой семерки" (G7) ожидают, что предстоящие выборы президента Украины будут свободными и честными, а также конкурентными.

"Мы разделяем желание обычных украинцев относительно того, чтобы грядущие выборы были свободными, честными, прозрачными, мирными и отражали волю украинских избирателей. Нас вдохновляет то, что президентские выборы 2019 года будут по-настоящему конкурентными, а украинские граждане будут иметь возможность выбора", - сообщает председательство Франции в группе поддержки послов G7 в Киеве на странице в микроблоге Твиттер.

В заявлении также отмечается, что послы стран G7 будут внимательно следить за ходом выборов и предоставлять наблюдателей в различные мониторинговые миссии, а также поддерживать "украинские учреждения, которые защищают избирательный процесс в рамках верховенства права".

Президентские выборы в Украине намечены на 31 марта. В них участвуют 39 кандидатов.

Теги: #президент #g7 #украина #выборы
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