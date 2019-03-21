Указ Порошенко о применении расширенного списка санкций против юридических и физлиц вступил в силу

Указ президента Украины Петра Порошенко №82/2019 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019г "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступил в силу.

Текст указа главы Украинского государства опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу в четверг, 21 марта.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 20 марта своим указом №82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта 2019г "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

СНБО Украины также ввел ограничительные мероприятия в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Помимо этого на основании предложений НБУ продлены санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора.

Согласно обнародованному на сайте президента Украины указу, он вступает в силу со дня его опубликования.