Политика

10:13 21.03.2019

Столтенберг: НАТО готовится к присутствию большего числа российских ракет в Европе

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Столтенберг: НАТО готовится к присутствию большего числа российских ракет в Европе

НАТО готовится к увеличению количества российских ядерных ракет в Европе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россия ответственна за то, что поставила под угрозу ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), разрабатывая ракету 9М729. Цель НАТО - сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".

"В то же время, мы готовимся жить в мире без ДРСМД и с большим (ударение на первом слоге - ИФ) количеством российских ядерных ракет в Европе", - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что в НАТО "продолжают внимательно изучать последствия размещения российских ракет средней дальности для нашей безопасности".

"Мы не будем предвосхищать результаты этого анализа или работы в НАТО. Любой наш ответ будет разработан коллективно, всеми союзниками и будет взвешенным и оборонительным", - заявил Й.Столтенберг.

У НАТО нет планов размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил генсек альянса.

"НАТО готовится жить в мире, в котором больше нет ДРСМД", - сказал Й.Столтенберг.

"Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. НАТО продолжит осуществлять надежное и эффективное сдерживание и оборону", - отметил он.

"Однако мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - заявил генсек НАТО.

Он также отметил, что доводы России по поводу соблюдению ею Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) неубедительны и недостаточны.

"Все 29 стран-членов НАТО согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Эта общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США", - сказал Й.Столтенбер.

"США также дали четко понять, что попытки России продемонстрировать свое соблюдение договора неубедительны и недостаточны", - отметил он.

"Ни одно из предложений России не позволило бы наблюдателям проверить радиус действия ракеты", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Теги: #ес #ядерное_оружие #россия #украина #столтенберг #ракеты
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