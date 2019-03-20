Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

Глава украинского государства и руководство Европейского Союза обсудят июньский пакет санкций против Российской Федерации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем обсуждать и июньский пакет санкций", - сказал П.Порошенко журналистам в среду в среду в Брюсселе.

Он напомнил, что ранее в среду был обнародован его "указ о значительном расширении пакета санкций против российских юридических и физических лиц".

По словам П.Порошенко, к санкционному списку, в том числе, был добавлен "АзовоЧерноморский пакет санкций, Керченский пакет санкций".

"Все, кто были причастны к акту агрессии против Украины в Керченском проливе и Азово-Черноморской бассейне, были включены в пакет санкций и он синхронизован с санкциями, которые вышли буквально сейчас приняты в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки", - отметил президент Украины.