В Киев прилетели шесть американских парламентариев с председателем банковского комитета Сената во главе

Шесть членов Конгресса США, в том числе четыре верхней палаты (Сената) и два нижней (Палаты представителей), прибыли в Киев для обсуждения вопросов межгосударственного сотрудничество, сообщается на странице посольства США в Украине в соцсети Facebook.

"Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими высокопоставленными должностными лицами и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", - говорится в сообщении.

Возглавляет делегацию председатель комитета Сената США по банковским вопросам Майк Крейпо. "В нее также входят сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, сенатор Деб Фишер, конгрессмен Майк Симпсон и конгрессмен Русс Фулчер", - рассказали в посольстве.