Политика

17:54 20.03.2019

В Киев прилетели шесть американских парламентариев с председателем банковского комитета Сената во главе

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В Киев прилетели шесть американских парламентариев с председателем банковского комитета Сената во главе

 Шесть членов Конгресса США, в том числе четыре верхней палаты (Сената) и два нижней (Палаты представителей), прибыли в Киев для обсуждения вопросов межгосударственного сотрудничество, сообщается на странице посольства США в Украине в соцсети Facebook.

"Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими высокопоставленными должностными лицами и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", - говорится в сообщении.

Возглавляет делегацию председатель комитета Сената США по банковским вопросам Майк Крейпо. "В нее также входят сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, сенатор Деб Фишер, конгрессмен Майк Симпсон и конгрессмен Русс Фулчер", - рассказали в посольстве.

Теги: #сша #конгресс_сша #сенаторы #визит
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