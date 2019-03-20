Соратник Зеленского призвал артистов Dzidzio и Полякову стать наблюдателями на выборах президента

Участник студии "Квартал 95", соратник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой призвал звезд шоу-бизнеса стать наблюдателями на президентских выборах 31 марта.

"Хочу обратиться к некоторым звездам нашего шоу-бизнеса: все мы с вами вышли из народа, и сейчас в это непростое для страны время, когда этот народ делает свой выбор, я просто хочу, чтобы мы были рядом с ним. Я принял #наблюдательчеллендж… и передаю его Пикалову Сане (актер студии "Квартал 95"Александр Пикалов - ИФ), Dzidzio (поп-певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом Dzidzio - ИФ) Загорецкой Людмиле Степановне (юмористическая команда "Загорецька Людмила Степанiвна" – ИФ) и Оле Поляковой (певица Ольга Полякова - ИФ). Станьте наблюдателем в вашем районе – с вас не убудет", - сказал Е.Кошевой в видеообращении, опубликованном на странице "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук в среду.