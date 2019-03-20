В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром – И.Геращенко

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Сегодня мы с Марией Ионовой (депутат фракции "Блок Петра Порошенко" – ИФ) зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

И.Геращенко отметила, что избиратели должны сделать сознательный, а не "скайп-выбор", намекая на кампанию кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"Петро Порошенко готов к дебатам с кем-либо, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе, есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели", - написала первый вице-спикер.