Ляшко требует выплатить зарплаты работникам научно-исследовательского института инвалидности

Лидер радикальной партии Олег Ляшко требует от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана выплатить зарплату работникам Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба нардепа от фракции радикальной партии Сергея Рыбалки.

Согласно сообщению, работники указанного института обратились к лидеру радикальной партии с просьбой выплатить им зарплату и сохранить институт от уничтожения.

В своем обращении к премьер-министру О.Ляшко подчеркнул, что отсутствие финансирования института со стороны государства противоречит "Глобальному плану ВОЗ по инвалидности 2014-2021 гг." и существенно затрудняет оказание реабилитационной помощи украинцам.

Нардеп от радикальной партии С.Рыбалка отметил, что ликвидация института недопустима.

"Ликвидация института или его научных подразделений недопустима, ведь это остановит предоставление медпомощи людям с особыми потребностями. Именно поэтому Олег Ляшко в депутатском обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману потребовал выплатить зарплату работникам института и обеспечить финансовую и организационную поддержку учреждения", - написал он на своей странице в Facebook.