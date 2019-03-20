Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает создать национальную платформу для сопровождения инновационного развития и сделать ставку на развитии образования и науки.

"Я предлагаю создать национальную платформу в целом инновационного развития нашей страны, где будет, безусловно, и IT-сектор. (…) Но такая национальная платформа должна работать на абсолютном самоуправлении", - сказала Ю.Тимошенко на форуме "Украина - цифровая страна" в среду в Киеве.

По ее словам, чтобы будущее Украины стало успешным и зажиточным, надо решить единственную проблему - как из сырьевой экономики сделать по-настоящему высокоразвитую инновационную экономику.

Политик подчеркнула, что нужен лаконичный план – "что сделать, чтобы наш интеллект, который сейчас работает на аутсорсинге, получил полную поддержку и желание работать в нашем государстве".

По словам лидера "Батькивщины", этот план новый президент начнет воплощать в жизнь сразу после инаугурации, чтобы интеллектуалы не выезжали из страны.

"Цифровая страна и цифровые технологии могут стать существенным элементом эффективного управления страной", - полагает Ю.Тимошенко.

Она также предложила подписать меморандум о сотрудничестве между представителями IT-отрасли и кандидатом на пост президента Украины Ю.Тимошенко.