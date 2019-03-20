Ляшко с фракцией срывает заседание Кабмина, протестуя против продления контракта с главой "Нафтогаза"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с членами парламентской фракции прибыли на заседание Кабинета министров Украины с требованием не продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", через несколько минут после начала заседания правительства в зал вошел О.Ляшко с десятком однопартийцев с требованием не продлевать контракт с А.Коболевым.

Заседание Кабмина приостановлено из-за дискуссии О.Ляшко с премьер-министром Владимиром Гройсманом.