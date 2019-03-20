Политика

11:10 20.03.2019

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

1 мин читать
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

 Партия "Слуга народа" возглавляет рейтинг политических сил, за которые готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно результатам социологического исследования, обнародованным в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", на парламентских выборах за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18,6% всех опрошенных, партию ВО "Батькивщина" поддерживают – 12,8%, "БПП "Солидарность" – 8,9%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 8,9%, "Гражданскую позицию" - 7,8%,

Радикальная партия Олега Ляшко, за которую готовы проголосовать 4,5% респондентов, и "Оппозиционный блок" – с 3% голосов, согласно результатам опроса, не преодолевают 5% проходной барьер в Верховную Раду.

Среди тех, кто определился с выбором и имеет намерение голосовать, партия "Слуга народа" получила 26,4% поддержки. ВО "Батькивщина" - 18,2%, "БПП "Солидарность" – 12,7%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 12,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко поддержали – 11%, Радикальную партию – 6,4%, партия "Оппозиционный блок" - 4,2%.

В Верховную Раду проходит политическая сила, преодолевающая пятипроцентный барьер.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/-2,2%.

Теги: #рейтинги #зеленский #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 20.03.2019
Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

11:32 20.03.2019
Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

11:03 20.03.2019
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

10:37 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:31 20.03.2019
Зеленский выигрывает 2-й тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает 2-й тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:29 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:26 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:18 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:17 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:12 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы рассмотрели почти 660 из более 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

ЦИК зарегистрировала 36 наблюдателей от ПАСЕ и 118 от ПА ОБСЕ

Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко с фракцией срывает заседание Кабмина, протестуя против продления контракта с главой "Нафтогаза"

В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

Президент Токаев предложил назвать столицу Казахстана именем Нурсултан и присвоил Назарбаеву звание Народного героя

Вашингтон готов к заключению торгового соглашения с Британией после Brexit

Нардепы рассмотрели почти 660 из более 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

ЦИК зарегистрировала 36 наблюдателей от ПАСЕ и 118 от ПА ОБСЕ

Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Партнеры Украины опасаются, что РФ может использовать закон о языке для усиления напряженности – Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА