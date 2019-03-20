Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет рейтинг политических сил, за которые готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно результатам социологического исследования, обнародованным в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", на парламентских выборах за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18,6% всех опрошенных, партию ВО "Батькивщина" поддерживают – 12,8%, "БПП "Солидарность" – 8,9%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 8,9%, "Гражданскую позицию" - 7,8%,

Радикальная партия Олега Ляшко, за которую готовы проголосовать 4,5% респондентов, и "Оппозиционный блок" – с 3% голосов, согласно результатам опроса, не преодолевают 5% проходной барьер в Верховную Раду.

Среди тех, кто определился с выбором и имеет намерение голосовать, партия "Слуга народа" получила 26,4% поддержки. ВО "Батькивщина" - 18,2%, "БПП "Солидарность" – 12,7%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 12,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко поддержали – 11%, Радикальную партию – 6,4%, партия "Оппозиционный блок" - 4,2%.

В Верховную Раду проходит политическая сила, преодолевающая пятипроцентный барьер.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/-2,2%.