Политика

10:31 20.03.2019

В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

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В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит "ущерб" от действий Украины экономике Крымского полуострова.

"Создаем рабочую группу во главе с Иваном Ивановичам Мельниковым (первым вице-спикером Думы - ИФ). Возражений нет? Решение принимается", - сказал В.Володин в среду на заседании Госдумы.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - сказал В.Володин.

Теги: #крым #рф #госдума
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