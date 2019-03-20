Политика

09:37 20.03.2019

Президент Токаев предложил назвать столицу Казахстана именем Нурсултан и присвоил Назарбаеву звание Народного героя

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Президент Токаев предложил назвать столицу Казахстана именем Нурсултан и присвоил Назарбаеву звание Народного героя

 Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы.

"Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал К. Токаев в ходе принесения присяги народу Казахстана в среду.

Он добавил: "Считаю необходимым, назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева".

Кроме того он предложил воздвигнуть в Астане в честь первого президента монумент.

"Предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства", - сказал К.Токаев.

К.Токаев присвоил звание "Халык кахарманы" (Народный герой) первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

"Удостоить первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия "Алтын жулдыз", предоставить звание "Халык кахарманы" за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном развитии", - сказал К.Токаев на совместном заседании палат парламента в среду в Астане.

К.Токаев прикрепил к лацкану пиджака Н.Назарбаева знак "Алтын жулдыз" (Золотая звезда), после чего сложивший полномочия президента Н.Назарбаев покинул здание парламента в сопровождении бурных и продолжительных оваций.

19 марта казахстанский лидер Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта.

Теги: #назарбаев #казахстан
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