Политика

16:13 19.03.2019

Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

2 мин читать
Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Кремль пытается сорвать кампанию по избранию главы Украинского государства.

"В последнюю неделю стало понятно, что патриотизм и здравый смысл украинцев уверенно побеждает в информационной войне… и поэтому из Кремля поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Очень нужна Кремлю украинская кровь. Это сценарий уже не победы на выборах, а попытка сорвать выборы", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Ивано-Франковской области во вторник в Коломые.

По его словам, это не украинский сценарий, поскольку Украина намерена провести прозрачные и честные выборы.

П.Порошенко отметил, что президент РФ Владимир Путин знает, какую ставку делает Украина на выборах и поэтому "хочет очернить и унизить в наших глазах все, что было сделано – расколоть и разорвать наше единство".

"Его посланцы несут вранье, ненависть, раздор, некоторые гости телешоу маскируются, выкрикивают патриотические лозунги… Но то, что они одели патриотический камуфляж перед тем, как озвучить очередные фейки, созданные в Кремле, это не меняет их сущности, их цели", - добавил глава украинского государства.

Президент Украины уверен, что в следующие 5 лет страна пройдет "точку невозврата в прошлое, невозврата в Советский Союз и в Российскую империю".

"Скажите, пожалуйста, согласится ли на это Путин? Смириться ли он с тем, что эти 5 лет мы с вами систематически ломали все его планы – точно нет, поскольку сейчас на границе стоят его дивизии, готовые к вторжению, и после незаконной аннексии Крыма, после агрессии против нашего государства на востоке, мы должны абсолютно реально воспринимать эту угрозу", - подчеркнул П.Порошенко.

По словам президента, каждый день на линии фронта на востоке Украины проходят обстрелы и провокации со стороны боевиков.

"Тяжелые обстрелы, поскольку и вчерашней ночью, и сегодня мы потеряли по одному украинскому военному", - отметил он.

Теги: #рв #провокации #порошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 19.03.2019
"112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия), "Социального мониторинга" и института социсследований им.Яременко

"112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия), "Социального мониторинга" и института социсследований им.Яременко

15:58 19.03.2019
Тимошенко: Мы должны привлечь интеллектуалов к управлению страной

Тимошенко: Мы должны привлечь интеллектуалов к управлению страной

15:45 19.03.2019
Во Львовской области женщину назначили главой участковой комиссии без ее ведома, полиция начала расследование

Во Львовской области женщину назначили главой участковой комиссии без ее ведома, полиция начала расследование

15:15 19.03.2019
Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

14:47 19.03.2019
Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

14:35 19.03.2019
"Наш край": все выборы в ОТГ должны состояться в 2019 году

"Наш край": все выборы в ОТГ должны состояться в 2019 году

14:29 19.03.2019
Бойко лидирует в президентской гонке на Донбассе – опрос Seetarget

Бойко лидирует в президентской гонке на Донбассе – опрос Seetarget

14:26 19.03.2019
Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

14:05 19.03.2019
Доверенное лицо Тимошенко в Черновицкой области призвала через нее решать вопрос технических кандидатов - нардеп от БПП

Доверенное лицо Тимошенко в Черновицкой области призвала через нее решать вопрос технических кандидатов - нардеп от БПП

12:27 19.03.2019
За сутки открыто пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом - Нацполиция

За сутки открыто пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом - Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Партнеры Украины опасаются, что РФ может использовать закон о языке для усиления напряженности – Климкин

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

"Наш край": все выборы в ОТГ должны состояться в 2019 году

Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Форма и текст избирательного бюллетеня находятся в ведении ЦИК – Верховный суд по иску о кандидатах-однофамильцах

Зеленский поддерживает медреформу Супрун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА