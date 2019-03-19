Политика

15:31 19.03.2019

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

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Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - сказал он.

Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности президента страны

Согласно Конституции, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента; при невозможности председателя сената принять на себя полномочия президента они переходят к председателю мажилиса парламента; при невозможности председателя мажилиса принять на себя полномочия президента они переходят к премьер-министру республики.

Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя сената, председателя мажилиса, премьер-министра. В этом случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Теги: #назарбаев #казахстан
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