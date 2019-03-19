Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что Россия попробует организовать новую "газовую войну" по истечению действия нынешних договоренностей на транзит газа через территорию Украины.

"Уверен, что Россия попробует организовать новую "газовую войну". Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах. Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность российских провокаций", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о будущем транзита газа через украинскую территорию.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил, а Россия намекает на возможность тайных договоренностей.

"Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных "договорняков". Сейчас же Россия откровенно намекает на возможность договориться, т.е. они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях", - рассказал министр.

П.Климкин подчеркнул, что контракты на старых условиях невозможны, не только политически, но и юридически.



Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"