Политика

15:31 19.03.2019

Партнеры Украины опасаются, что РФ может использовать закон о языке для усиления напряженности – Климкин

2 мин читать
Партнеры Украины опасаются, что РФ может использовать закон о языке для усиления напряженности – Климкин

Международные партнеры Украины поддерживают усилия Украины по продвижению украинского языка, однако опасаются того, что в период выборов это может использовать РФ для усиления напряженности в украинском обществе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши партнеры неоднократно говорили, что поддерживают наши усилия по продвижению украинского языка. Концептуально они однозначно за, я это могу подтвердить. Но есть опасения, что совпадение во времени с одной стороны принятия и имплементации этого закона, а с другой – выборов могут быть использованы Россией для усиления напряженности в украинском обществе", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, изменения потребуют времени. "Язык – это сложное ментальное пространство. И ситуация не изменится с сегодня на завтра, и даже на послезавтра. Это вопрос скоординированной работы на целое поколение. И для украинской национальной идеи критически важно обеспечить готовность к этим изменениям. Вот об этом они тоже говорят", - рассказал министр.

Дипломат добавил, что партнеры Украины также выразили готовность предоставить экспертную поддержку, если она будет нужна.

Как сообщалось, Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 12 марта призвала Верховную Раду перенести принятие закона о функционировании украинского языка на поствыборный период. Она выразила мнение, что во время избирательной кампании обсуждение таких вопросов не способствует принятию сбалансированных решений. "В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - заявила Д.Миятович.


Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #язык #закон #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:54 19.03.2019
Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

15:16 19.03.2019
Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

14:32 19.03.2019
Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

06:19 18.03.2019
Назарбаев подписал закон, предусматривающий создание фонда развития оборонно-промышленного комплекса

Назарбаев подписал закон, предусматривающий создание фонда развития оборонно-промышленного комплекса

23:12 16.03.2019
Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

19:28 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

18:32 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

17:45 15.03.2019
Почти 60% украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов и более 42% не поддерживают введения языковых квот – опрос КМИС

Почти 60% украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов и более 42% не поддерживают введения языковых квот – опрос КМИС

10:21 15.03.2019
Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

16:00 14.03.2019
Закон об обязательном медстраховании не будет принят текущим составом парламента - Сысоенко

Закон об обязательном медстраховании не будет принят текущим составом парламента - Сысоенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

"Наш край": все выборы в ОТГ должны состояться в 2019 году

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Форма и текст избирательного бюллетеня находятся в ведении ЦИК – Верховный суд по иску о кандидатах-однофамильцах

Зеленский поддерживает медреформу Супрун

Киевляне оценили деятельность органов власти ниже 3 баллов из 5, лидером антипатий стала Рада – соцопрос

Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов

Зеленский намерен превратить олигархов в портфельных инвесторов телеканалов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА