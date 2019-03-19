Партнеры Украины опасаются, что РФ может использовать закон о языке для усиления напряженности – Климкин

Международные партнеры Украины поддерживают усилия Украины по продвижению украинского языка, однако опасаются того, что в период выборов это может использовать РФ для усиления напряженности в украинском обществе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши партнеры неоднократно говорили, что поддерживают наши усилия по продвижению украинского языка. Концептуально они однозначно за, я это могу подтвердить. Но есть опасения, что совпадение во времени с одной стороны принятия и имплементации этого закона, а с другой – выборов могут быть использованы Россией для усиления напряженности в украинском обществе", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, изменения потребуют времени. "Язык – это сложное ментальное пространство. И ситуация не изменится с сегодня на завтра, и даже на послезавтра. Это вопрос скоординированной работы на целое поколение. И для украинской национальной идеи критически важно обеспечить готовность к этим изменениям. Вот об этом они тоже говорят", - рассказал министр.

Дипломат добавил, что партнеры Украины также выразили готовность предоставить экспертную поддержку, если она будет нужна.

Как сообщалось, Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 12 марта призвала Верховную Раду перенести принятие закона о функционировании украинского языка на поствыборный период. Она выразила мнение, что во время избирательной кампании обсуждение таких вопросов не способствует принятию сбалансированных решений. "В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - заявила Д.Миятович.



Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"