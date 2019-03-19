Политика

14:32 19.03.2019

Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

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Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке Украины находятся в "коме", из которой их может вытащить только решение РФ уйти из Донбасса.

"Минск" на самом деле не является мертвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль. Поскольку именно он ввел его в эту самую кому, и сделал это абсолютно осознанно. Чтобы вывести Минск из такого состояния, Россия должна принять решение об уходе с Донбасса", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Москва использует оккупированные украинские территории только как средство для торга.

"На сегодняшний момент Россия не хочет принять такое решение (о выходе из Донбасса – ИФ). Конечно, это связано с выборами, но еще больше – с обычной базарной торговлей, которую Россия пытается вести с евроатлантическим сообществом", - пояснил П.Климкин.

Дипломат отметил, что, несмотря на то, что повестка дня ЕС заполнена внутренними важными вопросами, как, например, Brexit или выборы в Европарламент, Украине удается сохранить место для вопросов противодействия российской угрозе.

"Некоторые из моих европейских собеседников все еще говорят, что если мы не можем сейчас решить вопрос Донбасса, то необходимо его на некоторое время заморозить. У меня возникает для них простая аналогия – у вас рана и она болит. Рану можно, конечно, обезболить, но при этом ее нужно обязательно лечить, а не просто "замораживать". Иначе толку не будет", - пояснил П.Климкин.


Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #минские_соглашения #климкин #мид
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