Зеленский поддерживает медреформу Супрун

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил поддержку действующей в стране медицинской реформе, внедряемой и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун.

"Если в нашей стране из всех реформ – эта (медреформа – ИФ) одна из немногих, которая хоть как-то держится, поэтому нужно за нее держаться. Необходимо давать людям карт-бланш. Я понимаю: это острая тема – медицина связана со здоровьем, со смертностью и т. д., но это тот нечастый случай, когда нужно дать возможность",- сказал он на встрече с бизнес-сообществом в понедельник в Киеве.

По мнению В.Зеленского, государство обязано контролировать информационную политику, в частности, в сфере медицины, не допускать манипуляций со стороны лиц, заинтересованных в отмене реформ и продолжении действия старой системы.

"Это тот момент, когда государство должно контролировать информационную политику. Нельзя, чтобы человека могли растоптать на том или ином канале присутствующие просто из-за каких-то их делишек в сфере медицины. Люди это слушают, люди перестают доверять и начинают плохо относиться к реформе, на самом деле не понимая, что там происходит - на какой стадии находится реформа и когда она закончится",- сказал он.