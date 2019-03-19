Политика

11:22 19.03.2019

Киевляне оценили деятельность органов власти ниже 3 баллов из 5, лидером антипатий стала Рада – соцопрос

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Киевляне оценили деятельность органов власти ниже 3 баллов из 5, лидером антипатий стала Рада – соцопрос

В Киеве оценка деятельности Верховной Рады по пятибалльной шкале не дотянула даже до "двойки", киевляне оценили ее работу всего в 1.93 балла, свидетельствуют результаты опроса "Киевский омнибус", проведенного исследовательской компанией "Active Group" в марте 2019 года.

Согласно обнародованному во вторник пресс-релизу, жителям Киева предлагалось оценить деятельность президента, Верховной Рады, городского головы, коммунальных служб и правоохранительных органов города по пятибалльной шкале, в которой "один" - минимальная оценка, а "пять" - максимальная. По результатам, ни один из органов власти не набрал в среднем даже 3 балла.

Почти треть респондентов (31%) оценивая деятельность президента Петра Порошенко поставили ему "единицы", еще 25,7% опрошенных - "двойки". Четверть киевлян (24,2%) оценили его работу на тройку. А довольных его работой оказалось 16,8%: из них 11,9% поставили "четверки" и 4,9% - "пятерки". Не определились с ответом 1,2% горожан. Итак средняя оценка действующего президента составила 2,33 балла. Не определились с ответом 2.3% опрошенных.

Оценка работы Верховной Рады оказалась худшей среди всех предложенных органов власти. 40,2% киевлян поставили "единицы", 33,5% - "двойки", 17,4% - "тройки". И только 4,9% поставили "четверки" и 2% - пятерки. Не определились с ответом 2% горожан. Итак, средняя оценка составила 1.93 балла и стала антирекордом за время проведения омнибусов.

Оценивая работу мэра половина опрошенных киевлян (49,8%) поставила Виталию Кличко неудовлетворительные оценки: "двойки" поставили 20,7% горожан, а "единицы" - 29,1%, почти треть респондентов (29.2%) поставили "тройку". Зато 18.4% киевлян положительно оценили деятельность мэра: 13,3% поставили "четверки", а 5,1% - "пятерки". Итак, киевляне оценили деятельность городского головы в среднем 2,43 балла. Не определились с собственным оценкам 2,6% респондентов.

Средняя оценка киевлянами городских коммунальных служб составила 2,52 балла. "Пятерки" коммунальщикам поставили только 3,1% опрошенных киевлян, а "четверки" - 17,7%. Почти треть жителей Киева (31,3%) оценили работу коммунальных служб на "тройку". "Двойки" и "единицы" поставили 22% и 24,6% опрошенных соответственно. 1,4% опрошенных не определились с собственными оценками.

Наиболее снисходительно жители столицы оценили работу правоохранительных органов, и хотя их средняя оценка тоже не дотянула до "тройки", они заняли первое место по средней оценке в 2.6 балла в общем рейтинге оценки органов власти. 21% опрошенных выставили им "единицы", 23,6% - "двойки", 28,7% поставили "тройку", 18% - "четверки" и 4,7% - "пятерки". Средняя оценка составила 2,6 балла. Не определились с ответом 4% горожан.

Исследование проходило с 2 по 3 марта в рамках проекта "Киевский омнибус". Всего опрошено 1800 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.

Теги: #киев #соцопрос
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