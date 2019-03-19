Политика

09:50 19.03.2019

НБУ намерен внести изменения в инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте

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НБУ намерен внести изменения в инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте

Национальный банк Украины (НБУ) намерен урегулировать отдельные вопросы осуществления безналичных расчетов в национальной валюте.

Согласно сообщению НБУ на веб-сайте, речь, в частности, идет об упрощении ведения бизнеса в части распоряжения счетом благодаря отмене требования по оформлению карточки с образцами подписей, а также выполнении требований закона "О валюте и валютных операциях" по переводу резидентами средств в национальной валюте на счета получателей-нерезидентов.

Соответствующие нормы содержит проект постановления НБУ "Об утверждении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", предложенный для общественного обсуждения.

НБУ будет принимать замечания и предложения к проекту документа до 19 апреля 2019 года.

Теги: #набу #валюта #безнал #гривня
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