Порошенко: в Украине нет, не было и не будет частных армий

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких приватных армий в Украине нет и не будет.

"Сегодня позиция президента Украины абсолютно четкая - в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире телеканала ICTV.

По словам П.Порошенко, в 2014 году, когда "известные олигархи" пытались такие армии создать, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.

"Такая же позиция будет продемонстрирована и в 2019 году. Никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы", - подчеркнул П.Порошенко.