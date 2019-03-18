Политика

23:17 18.03.2019

Порошенко: в Украине нет, не было и не будет частных армий

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Порошенко: в Украине нет, не было и не будет частных армий

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких приватных армий в Украине нет и не будет.

"Сегодня позиция президента Украины абсолютно четкая - в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире телеканала ICTV.

По словам П.Порошенко, в 2014 году, когда "известные олигархи" пытались такие армии создать, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.

"Такая же позиция будет продемонстрирована и в 2019 году. Никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #президент #олигархи #украина #армия
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