Переговоры о введении миротворцев на Донбасс возобновятся после президентских выборов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что после его победы на президентских выборах возобновятся переговоры о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса.

"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить восстановление переговоров о реализации минских договоренностей и восстановление переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса введения миссии миротворцев – в соответствии со стандартами ООН", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире телеканала ICTV.

По словам, П.Порошенко в настоящее время большинство стран членов ООН "готовы вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент пакета безопасности для имплементации Минска".