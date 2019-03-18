Политика

18:45 18.03.2019

Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе

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Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если британский премьер-министр Тереза Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС, сообщает в понедельник сайт газеты Independent.

По его словам, премьер-министр не может выступить с тем же самым предложением в третий раз.

"Британское правительство не вправе передать в палату общин точно такое же предложение (по Brexit - ИФ) или предложение, по существу повторяющее то, по которому на прошлой неделе проводилось голосование и против которого высказались 149 парламентариев", - сказал Дж.Беркоу.

Таким образом, для проведения еще одного, третьего голосования Т.Мэй обязана внести изменения в предложение о выходе Британии из ЕС, пишет Independent.

Ранее стало известно, что британский парламент может во вторник проголосовать по Brexit, если будут шансы на поддержку соглашения.

Парламент Британии уже дважды голосовал по данному вопросу, и оба раза отверг предложенное соглашение по Brexit.

Теги: #brexit #великобритания #голосование #парламент #беркоу
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