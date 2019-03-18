Политика

18:38 18.03.2019

Украинский суд заочно приговорил к 13 годам заключения уполномоченного представителя президента РФ в "Крымском федеральном округе" Белавенцева

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Украинский суд заочно приговорил к 13 годам заключения уполномоченного представителя президента РФ в "Крымском федеральном округе" Белавенцева

Святошинский районный суд г.Киева приговорил к 13 годам лишения свободы заочно уполномоченного представителя президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"…18 марта 2018г приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Генпрокурор отметил, что следствие установилло и доказало в суде, что О.Белавенцев в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и госграницы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению госизмены.

Теги: #крым #луценко #россия #украина #белавенцев
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