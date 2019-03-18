Поездки чиновников РФ в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины признанный миром статус АРК - МИД Украины о поездке Путина на полуостров

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь.

"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник.

При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз подчеркивают:: "никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г.Севастополь, который признается всем миром".

Также МИД Украины передало российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с визитом В.Путина в АР Крым и г.Севастополь.