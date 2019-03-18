Порошенко снял с должности замкомандующего Нацгвардии Валерия Бондаря

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины генерал-майора Валерия Бондаря, при этом зачислив его в распоряжение командующего НГУ.

"Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа главы Украинского государства №81/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

Как сообщалось, генерал-майор В.Бондарь был назначен указом президента на эту должность 7 июня 2017 года. До этого он занимал должность начальника штаба Главного управления НГУ.