Политика

17:39 18.03.2019

Порошенко снял с должности замкомандующего Нацгвардии Валерия Бондаря

1 мин читать
Порошенко снял с должности замкомандующего Нацгвардии Валерия Бондаря

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины генерал-майора Валерия Бондаря, при этом зачислив его в распоряжение командующего НГУ.

"Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа главы Украинского государства №81/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

Как сообщалось, генерал-майор В.Бондарь был назначен указом президента на эту должность 7 июня 2017 года. До этого он занимал должность начальника штаба Главного управления НГУ.

Теги: #президент #указ #порошенко #нацгвардия #бондарь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:17 18.03.2019
Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

17:07 18.03.2019
Порошенко в среду отправится на испытания новых ударных БПЛА

Порошенко в среду отправится на испытания новых ударных БПЛА

14:05 18.03.2019
Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

13:43 18.03.2019
Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

13:35 18.03.2019
Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

13:35 18.03.2019
В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

10:49 18.03.2019
Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

21:23 17.03.2019
Экономический рост должен обязательно быть ощутимым для каждого украинца- Порошенко

Экономический рост должен обязательно быть ощутимым для каждого украинца- Порошенко

20:46 17.03.2019
Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

15:31 17.03.2019
Полиция сообщила о 25 тысячах участниках встречи Порошенко с избирателями в центре Киева, организаторы заявили о 40 тысячах

Полиция сообщила о 25 тысячах участниках встречи Порошенко с избирателями в центре Киева, организаторы заявили о 40 тысячах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Расширение НАТО - не провокация, а решения суверенных государств - Столтенберг

Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

Поездки чиновников РФ в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины признанный миром статус АРК - МИД Украины о поездке Путина на полуостров

Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых систем, это возможно - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Расширение НАТО - не провокация, а решения суверенных государств - Столтенберг

Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

Поездки чиновников РФ в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины признанный миром статус АРК - МИД Украины о поездке Путина на полуостров

Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых систем, это возможно - Волкер

Волкер исключает силовой вариант возвращения аннексированного Крыма Украине

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

Австралия расширила санкции в отношении РФ

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА