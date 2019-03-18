Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых систем, это возможно - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможности продажи Украиной дополнительных противотанковых систем.

"Часть этой помощи заключалась в обеспечении противотанковых систем с целью, если танки продвинулись бы дальше по украинской территории, Украина должна была бы иметь лучшие возможности для своей защиты. Украина выразила заинтересованность в получении большего количества этих (систем). Это возможно. Мы также должны изучить такие направления, как противовоздушная оборона и береговая оборона", - сказал спецпредставитель Госдепартамента США на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.

Дипломат отметил, что США также предоставляли Украине антиснайперские системы.

К.Волкер подчеркнул, что речь идет о средствах, необходимых для современной самозащиты Украины и предотвращения дальнейшей агрессии.

"Более широкое понимание заключается в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем настроены оказывать помощь Украине, в том числе военно-морских сил. И мы также открыты для иностранных военных продаж для Украины, если украинское правительство будет добиваться этого", - пояснил К.Волкер.