Политика

17:17 18.03.2019

Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

2 мин читать
Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, за последнюю неделю повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах до 1,8 к 1 с 1,9 к 1, одновременно понизив ставки на второй подряд президентский срок П.Порошенко до 2,7 к 1 с 2,5 к 1.

Согласно информации на сайте компании, оценка шанса возможного президентства Юлии Тимошенко осталась неизменной – 5,5 к 1.

На прежнем уровне сохранились и ставки на победу на выборах Анатолия Гриценко – 14 к 1, которые 1 марта выросли с 21 к 1 после того, как в его пользу снялся другой кандидат – Андрей Садовый, на которого ставки тогда принимались с коэффициентом 51 к 1.

Следом, по ставкам bwin, идут Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1. Снятие кандидата Евгения Мураева в пользу Александра Вилкула, о котором было объявлено 7 марта, повысило ставки на победу последнего до 201 к 1 с 301 к 1, и на этом уровне они остаются и сейчас.

Шансы на президентство Игоря Смешко оцениваются ставками 501 к 1, 12-ти других кандидатов – 1001 к 1, тогда как ставки на победу любого другого, не указанного в списке кандидата, принимаются с коэффициентом 301 к 1.

У украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея") ставки на П.Порошенко все еще выше, чем ставки на В.Зеленского, однако разрыв между ними существенно сократился. Если неделю назад это соотношение было 1,6 к 1 против 2,7 к 1, то теперь 1,9 к 1 против 2,1 к 1.

Что касается ставок на победу лидера "Батькивщины" в президентской гонке, то украинский оператор незначительно понизил их: до 5,25 к 1 с 5 к 1.

Выросшие "Фаворит спорт" до 20 к 1 после заявления А.Садового ставки на победу А.Гриценко остаются на этом уровне, тогда как ставки на победу Ю.Бойко понизились до 40 к 1 с 30 к 1.

Украинский оператор принимает ставки на победу О.Ляшко и И.Смешко на уровне 100 к 1, Александра Вилкула – 200 к 1, предлагая для следующих 9-ти кандидатов ставки 500 к 1.

Теги: #зеленский #порошенко #ставки #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:00 18.03.2019
Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

17:50 18.03.2019
Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

17:39 18.03.2019
Порошенко снял с должности замкомандующего Нацгвардии Валерия Бондаря

Порошенко снял с должности замкомандующего Нацгвардии Валерия Бондаря

17:32 18.03.2019
ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины

17:18 18.03.2019
Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

17:07 18.03.2019
Порошенко в среду отправится на испытания новых ударных БПЛА

Порошенко в среду отправится на испытания новых ударных БПЛА

16:09 18.03.2019
Вилкул рассказал о тайной поездке в "ЛНР" и что думает о Порошенко и Зеленском

Вилкул рассказал о тайной поездке в "ЛНР" и что думает о Порошенко и Зеленском

15:30 18.03.2019
Бойко инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса в случае своей победы на выборах

Бойко инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса в случае своей победы на выборах

15:19 18.03.2019
До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

15:09 18.03.2019
До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский суд заочно приговорил к 13 годам заключения уполномоченного представителя президента РФ в "Крымском федеральном округе" Белавенцева

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Расширение НАТО - не провокация, а решения суверенных государств - Столтенберг

Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

Поездки чиновников РФ в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины признанный миром статус АРК - МИД Украины о поездке Путина на полуостров

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский суд заочно приговорил к 13 годам заключения уполномоченного представителя президента РФ в "Крымском федеральном округе" Белавенцева

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Расширение НАТО - не провокация, а решения суверенных государств - Столтенберг

Поездки чиновников РФ в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины признанный миром статус АРК - МИД Украины о поездке Путина на полуостров

Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых систем, это возможно - Волкер

Волкер исключает силовой вариант возвращения аннексированного Крыма Украине

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

Австралия расширила санкции в отношении РФ

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА