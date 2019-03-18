Волкер исключает силовой вариант возвращения аннексированного Крыма Украине

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер исключил возможность силой вернуть аннексированный Крым, а также прямые переговоры с боевиками с неподконтрольных территорий Донбасса.

"Нет военного решения (вопроса Крыма – ИФ), в смысле того, что Украина вернула бы Крым силой. Это стало бы военной катастрофой", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

По его словам, это привело бы к тому, что пострадали тысячи людей.

Также К.Волкер также исключил возможность переговоров с боевиками с оккупированной части Донбасса.

"Россия все еще отрицает, что делает это (контролирует незаконные вооруженные формирования на востоке Украины – ИФ) и настаивает на том, чтобы Украина напрямую вела переговоры с этими образованиями, что легитимизировало бы это вторжение и оккупацию", - подчеркнул дипломат.