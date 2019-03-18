Политика

16:49 18.03.2019

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

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Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ожидает, что санкции в отношении России за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться.

"Я ожидаю, что, если мы продолжим наблюдать ситуацию такой, какой она была в предыдущие несколько лет, санкции в отношении России периодически будут ужесточаться, если ситуация не будет меняться. Мы не хотим никому внушать мысль о том, что мы удовлетворены или принимаем статус-кво. Мы верим, что изменения необходимы", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

Дипломат подчеркнул, что для снятия или ослабления санкций необходимо, чтобы Россия демонстрировала желание уйти с Донбасса и выполняла Минские соглашения.

По его словам, санкции, которые были введены несколько дней назад за агрессию России в Керченском проливе, имели целью продемонстрировать крайнюю озабоченность продолжающейся оккупацией территорий Украины и фактом агрессии.

Теги: #сша #россия #украина #волкер #санкции
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