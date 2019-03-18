Политика

16:10 18.03.2019

Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

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Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявляет, что не явился на допрос в Национальную полицию по делу об избирательных схемах, поскольку вызов не был оформлен должным образом, и уже договорился о встрече со следователем по делу непосредственно в здании Верховной Рады.

"В Нацполиции так спешили меня вызывать на допрос, что даже не оформили должным образом вызов. Хотя успели известить об этом общественность. Журналисты лучше меня и адвокатов знали о месте и времени моего приглашения. Информация об этом приглашении появилась в прессе раньше, чем оно успело прийти в Верховную Раду", - написал С.Березенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом он опубликовал скан-копию направленного вызова на допрос, датированного 13 марта, который был принят и зарегистрирован аппаратом Верховной Рады в четверг, 14 марта, и скан-копию новости о его вызове на допрос, опубликованной 13 марта.

Парламентарий отметил, что текущая неделя в Верховной Раде – пленарная. "Поэтому я попросил через адвоката встретиться со следователем - Мирковцем Дмитрием Михайловичем, по месту работы - в комитете Верховной Рады. Сегодня мой адвокат передал соответствующее письмо следствию с этой просьбой и получил на это согласие. Обязательно сообщу о результатах этой встречи общественность - насколько мне позволят это рамки УПК", - написал С.Березенко.

Он заявил, что "готов ответить на любые вопросы, которые интересуют следствие".

"Еще раз отмечаю - выборы президента должны состояться честно и прозрачно. Убежден, что избиратели очень скоро дадут оценку и политикам, и тем, кто должен следить за законностью избирательного процесса", - подчеркнул парламентарий.

С.Березенко также обратился к независимым журналистам с просьбой провести расследование, откуда произошла утечка в СМИ информации о его вызове на допрос.

Как сообщалось, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в понедельник сообщил, что С.Березенко не прибыл на допрос в Национальную полицию по делу об избирательных схемах (уголовное производство по ч.2 ст.160 Уголовного кодекса Украины), назначенный на 10.00 понедельника, и добавил, что депутат будет вызван на допрос повторно. При этом, отвечая на уточняющий вопрос о статусе С.Березенко, он отметил, что речь может идти о статусе свидетеля, а будет ли нардеп свидетелем после того, как придет на допрос, он "не готов сказать, так как здесь есть определенная процессуальная грань".

В конце февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в одном из интервью, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовных процессах С.Березенко, сказал: "Да, фигурирует. Его называют организатором схем (подкупа избирателей - ИФ). Он – народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту – да, в производствах фигурирует".

Сам С.Березенко отверг свою причастность к подкупу избирателей и потребовал извинений от А.Авакова. Позднее он заявил, что, согласно информации Нацполиции, его процессуальный статус в уголовном производстве о нарушениях на выборах не определен.

Теги: #березенко #допрос #украина
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