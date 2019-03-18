Политика

15:19 18.03.2019

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

1 мин читать
До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 22 марта включительно органы ведения Государственного реестра избирателей должны передать один экземпляр предварительного списка избирателей на бумажном носителе и именных приглашений участковым избирательным комиссиям.

Это предусмотрено календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.

Комиссии на следующий день после получения предварительного списка избирателей должны предоставить их для общего ознакомления в помещении избирательного участка.

До 22 марта органы ведения реестра избирателей должны передать экземпляры списка избирателей и в спецучастки, созданные в учреждениях исполнения наказаний.

Также до 22 марта руководители соответствующих специальных учреждений, капитаны судов и командиры воинских частей должны подать сведения для составления списков избирателей на специальных участках, созданных в исключительном порядке.

До 23 марта включительно участковые комиссии таких спецучастков и спецучастков, созданных в стационарных учреждениях здравоохранения, должны составить списки избирателей на этих участках. После этого участковые комиссии спецучастков должны неотложно передать сведения о включенных в списки избирателях в органы ведения Госреестра избирателей по месту их нахождения.

Как сообщалось, в ЦИК ожидают, что около 47 тыс. украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, смогут проголосовать на выборах президента на специально созданных для них 80 избирательных участках (46 малых, 30 средних и 4 больших).

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Теги: #оос #цик #списки #медучреждения #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 18.03.2019
Вилкул рассказал о тайной поездке в "ЛНР" и что думает о Порошенко и Зеленском

Вилкул рассказал о тайной поездке в "ЛНР" и что думает о Порошенко и Зеленском

15:30 18.03.2019
Бойко инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса в случае своей победы на выборах

Бойко инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса в случае своей победы на выборах

15:09 18.03.2019
До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

15:05 18.03.2019
Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

14:58 18.03.2019
Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

14:53 18.03.2019
ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

14:51 18.03.2019
ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

14:33 18.03.2019
Украинские военные сбили беспилотник противника на Авдеевском направлении

Украинские военные сбили беспилотник противника на Авдеевском направлении

14:21 18.03.2019
В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

14:17 18.03.2019
В МВД напомнили: селфи с бюллетенем в кабинке голосования - нарушение закона

В МВД напомнили: селфи с бюллетенем в кабинке голосования - нарушение закона

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

Австралия расширила санкции в отношении РФ

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

В Раде могут создать рабгруппу для подготовки доработанного законопроекта об ответственности за незаконное обогащение – нардеп

ПОСЛЕДНЕЕ

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

Австралия расширила санкции в отношении РФ

Движение "Люди важливі" Гусовского и Нефьодова объявляет набор всех желающих для подготовки к работе в органах власти

В Раде могут создать рабгруппу для подготовки доработанного законопроекта об ответственности за незаконное обогащение – нардеп

Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА