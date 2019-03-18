Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

Второй президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма встретился с послом США в Украине Мари Йованович.

"В разговоре речь шла о двусторонних отношениях и об актуальных вопросах украинской повестки дня, в частности, об избирательной кампании, войне на Донбассе, аннексии Крыма", - сообщила пресс-секретарь Л.Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

По ее словам, встреча состоялась по приглашению М.Йованович.