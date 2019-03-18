Политика

14:58 18.03.2019

Движение "Люди важливі" Гусовского и Нефьодова объявляет набор всех желающих для подготовки к работе в органах власти

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Движение "Люди важливі" Гусовского и Нефьодова объявляет набор всех желающих для подготовки к работе в органах власти

Общественное движение "Люди важливі" (рус. "Люди важны ") объявило о старте инициативы "Кадровый резерв Украины", в рамках которого планируется подготовить около 1 тыс. профессионалов для дальнейшей работы в органах исполнительной и законодательной власти, а также в органах местного самоуправления.

"Если мы хотим других результатов, если хотим изменить институции, мы должны наполнять их новыми людьми, которые будут работать по другим правилам и принципам", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Тут существует несколько проблем. Первая – это то, что украинцы всегда исторически отстранены от власти…. И второе – что люди, даже если захотят прийти и что-то изменить, работать в местной или центральной власти, на выборных должностях, им надо знать, что происходит… Этого, к сожалению, нигде не учат в Украине и это не передается даже как неформальные знания… Чем постановления отличается от распоряжения, какие есть писаные и часто неписаные правила, как все работает", - добавил он.

Поэтому, по словам М.Нефьодова, инициатива "Кадровый резерв" призвана профессионально подготовить людей, которые затем будут использовать приобретенные знания в органах власти, чтобы "изменить страну к лучшему".

Как отметила куратор "Кадрового резерва Украины" Елена Шуляк, для того, чтобы открыть закрытую госсистему, которая перемалывает новичков, которые туда попадают, необходима критическая масса реформаторов – "тысячи и тысячи людей, компетентных, способных, чтобы они могли работать и внедрять изменения". В то же время, встает вопрос, где брать таких людей и как правильно их подготовить.

"Мы сегодня, 18 марта, начинаем новую активную фазу проекта "Кадровый резерв" и начинаем собирать анкеты для всех желающих, кто хочет развиваться, тренироваться и работать в дальнейшем в разных ветвях как законодательной, так и исполнительной власти", - рассказала она.

Собранные анкеты будут анализироваться, и с 1 апреля начнется этап собеседований, проведения тестирования, определения амбиций и возможностей кандидатов, чтобы определить какие именно навыки нужно у каждого их них развивать, и каков должен быть персональный план развития каждого. 13 апреля запланирована презентация первой части команды, а с 14 апреля по 13 августа – обучение по программе подготовки кадров. Как ожидается, к 1 сентября текущего года будет собрана 1 тыс. новых профессионалов в рамках инициативы "Кадровый резерв Украины".

Обязательным условием для участия в обучении является поддержка "Манифеста украинских либералов" на сайте движения "Люди важливі" и заполнить там соответствующую анкету.

Как пояснил глава депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский, для движения "Люди важливі" крайне важно, чтобы было формирование команды единомышленников. "Будет правильным и честным, если люди, которые хотят приобщиться к команде, которую мы формируем, поддерживали бы этот манифест и для себя поняли, что идеи, которые там изложены… будут ключевыми при формировании команды, которая будет изменять страну, чтобы она была такой, в которой было бы уютно и хорошо жить", - пояснил С.Гусовский.

По его словам, Манифест предусматривает акцент на человеке и его персональной, политической и экономической свободе, равенстве прав и возможностей, обеспечении верховенства права и функции государство-сервис. "Мы хотим, чтобы государство не было для нас стрессом – хотим, чтобы государство предоставляло сервис и мы хотим, чтобы это общественное движение, которое, мы верим, что превратиться в политическое, сможет обеспечить устранение стресса, с которым связанно любое общение человека с государством", - сказал С.Гусовский.

Теги: #люди_важны #нефьодов #гусовский
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