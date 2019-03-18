Политика

14:51 18.03.2019

ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

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ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

До 25 марта включительно Центральная избирательная комиссия Украины должна принять решение о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Это предусмотрено календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.

До 23 марта включительно иностранные государства, международные организации непосредственно или через Министерство иностранных дел Украины должны подать в ЦИК предложения по регистрации официальных наблюдателей от этих стран и организаций.

Также до 25 марта включительно доверенные лица кандидатов в президенты в соответствующих округах, уполномоченные представители партий, которые выдвинули кандидатов в президенты, и руководители общественных организаций должны внести в окружные комиссии представления о регистрации своих официальных наблюдателей.

Не позднее следующего дня после внесения данных представлений окружкомы должны зарегистрировать этих наблюдателей и выдать им удостоверения.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #выборы
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