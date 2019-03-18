В Раде могут создать рабгруппу для подготовки доработанного законопроекта об ответственности за незаконное обогащение – нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на своем заседании в среду может обсудить создание рабочей группы, которая подготовит общую усовершенствованную редакцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконной обогащение, заявляет народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Думаю, в среду парламентский комитет обсудит возможность создания рабочей группы, которая вместе с авторами всех законопроектов и представителями заинтересованных сторон подготовит общую редакцию статьи 368-2 о незаконном обогащении", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Вместе с тем, нардеп опубликовал копию письма, которое Международный валютный фонд, Всемирный банк, посольство США и представительство ЕС в Украине направили в комитет Рады, добавив, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение встревожило международных партнеров. По словам М.Найема, в письме речь идет о том, что ни один из 13 зарегистрированных в парламенте законопроектов, в том числе президентский, не отвечает требованиям международных стандартов, в том числе, Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.

Парламентарий также отметил, что в письме предлагается провести дополнительные обсуждения документов. По его словам, все четыре стороны готовы предоставить любую помощь и консультации, в том числе, через своих экспертов и представителей при подготовке окончательной редакции законопроекта.

"Потребность в быстром решении проблемы в антикоррупционном законодательстве не должна обеспечиваться путем нарушения надежности и конституционности положений статьи о незаконном обогащении. Мы также призываем украинскую власть найти способ продолжить работу над десятками расследований, которые уже были начаты", - цитирует нардеп письмо.

По его информации, отдельно письмо подобного содержания было направлено в адрес президента Петра Порошенко.

М.Найем отметил, что письмо подписали представитель МВФ в Укарине Йост Люнгман, посол США в Украине Мари Йованович, посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и директор Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кохьканен.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале того года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы - в настоящее время зарегистрировано 12 законопроектов от парламентариев. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности определен для этих законопроектов как главный.

7 марта президент Украины П.Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

18 марта МВФ, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в профильный комитет Рады с письмом, в котором попросили отложить рассмотрение всех зарегистрированных 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, поскольку все они несовершенны.