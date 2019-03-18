Политика

13:22 18.03.2019

В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства

2 мин читать
В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства

Международный валютный фонд, посол США и глава представительства Европейского Союза в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с письмом, в котором просят отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, поскольку все зарегистрированные в Верховной Раде Украины инициативы несовершенны.

"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо – сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, в том числе и президентский", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале того года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы - в настоящее время зарегистрировано 12 законопроектов от парламентариев.

7 марта президент Украины П.Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности определен для этих законопроектов как главный.

Теги: #верховная_рада #законопроект #ес #мвф #сша #незаконное_обогащение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 18.03.2019
Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

12:55 18.03.2019
Законопроекты о раскрытии гособоронзаказа появятся в Раде на текущей неделе – Пашинский

Законопроекты о раскрытии гособоронзаказа появятся в Раде на текущей неделе – Пашинский

12:47 18.03.2019
Парубий заявил о попытках сорвать принятие языкового закона

Парубий заявил о попытках сорвать принятие языкового закона

12:07 18.03.2019
Могерини: Крым – это Украина

Могерини: Крым – это Украина

11:30 18.03.2019
Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

11:13 18.03.2019
Нардеп Гопко надеется на рассмотрение законопроекта о незаконном обогащении после принятия языкового закона

Нардеп Гопко надеется на рассмотрение законопроекта о незаконном обогащении после принятия языкового закона

10:33 18.03.2019
Lyft хочет привлечь около $2 млрд на IPO с оценкой капитализации до $23 млрд

Lyft хочет привлечь около $2 млрд на IPO с оценкой капитализации до $23 млрд

09:15 18.03.2019
Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь

Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь

07:58 18.03.2019
Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

18:33 17.03.2019
В США новый кандидат в президенты

В США новый кандидат в президенты

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

Могерини: Крым – это Украина

Саакашвили решил уйти с поста председателя "Единого национального движения" в Грузии

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине

Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

Саакашвили решил уйти с поста председателя "Единого национального движения" в Грузии

Гройсман во вторник посетит Тернопольскую область

Голосование о сделке Brexit в парламенте Британии пройдет на этой неделе в случае уверенности правительства в успехе - глава Минфина Хэммонд

В Северодонецке студентам раздавали билеты на концерт, требуя затем прибыть на мероприятие в поддержку кандидата в президенты

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА