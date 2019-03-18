Политика

12:56 18.03.2019

НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине

3 мин читать
НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине

В связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией Северо-Атлантический Совет НАТО выступил с заявлением, в котором призывал РФ вернуть Крым Украине.

"Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно и незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не признаем. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе штаб-квартирой альянса.

В этой связи союзники вновь подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. "Крым это территория Украины", - подчеркнули в Северо-Атлантическом Совете.

Союзники также выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, совершаемыми в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин. "Эти нарушения включают внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки. Несмотря на постановление Международного Суда 2017 года, Меджлис, орган самоуправления крымских татар, подвергается преследованиям и запрещен на своей родине", - констатировали в НАТО.

В связи с этим союзники призвали РФ немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политических заключенных и заложников и предоставить международным организациям доступ в Крым. "Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены, включая автоматическое введение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в армию РФ и незаконное проведение российских избирательных кампаний", - подчеркнул Северо-Атлантический Совет НАТО.

Союзники также осудили "продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму" и высказали обеспокоенность в связи с усилиями РФ и заявленными планами "дальнейшего наращивания военной мощи в Черноморском регионе".

"Мы также осуждаем строительство Россией моста через Керченский пролив, который представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и создает дополнительные трудности для экономики Украины. Неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала в районе Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью более широкой модели российских агрессивных действий в регионе", - констатировали в НАТО.

В этой связи союзники призвали РФ в соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 2018 года "безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты, в Азовское море и свободу судоходства".

"Реакция НАТО на незаконные действия России в Украине осуществляется вместе с общими международными усилиями, которые включают в себя санкции. Невозможно вернуться к нормальному сотрудничеству, пока не произойдет четкого, конструктивного изменения в действиях России, которая продемонстрирует соблюдение международного права, ее международных обязательств и ответственности", - подчеркнули в альянсе.

Теги: #крым #россия #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 18.03.2019
Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

13:20 18.03.2019
Поступления в Пенсионный фонд Украины за 2 мес.-2019 выросли на 59% к 2 мес-2018

Поступления в Пенсионный фонд Украины за 2 мес.-2019 выросли на 59% к 2 мес-2018

13:12 18.03.2019
Минздрав Украины установит предельные цены на лекарства из Нацперечня

Минздрав Украины установит предельные цены на лекарства из Нацперечня

12:55 18.03.2019
Законопроекты о раскрытии гособоронзаказа появятся в Раде на текущей неделе – Пашинский

Законопроекты о раскрытии гособоронзаказа появятся в Раде на текущей неделе – Пашинский

12:52 18.03.2019
Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

12:47 18.03.2019
Парубий заявил о попытках сорвать принятие языкового закона

Парубий заявил о попытках сорвать принятие языкового закона

12:37 18.03.2019
Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

12:07 18.03.2019
Могерини: Крым – это Украина

Могерини: Крым – это Украина

12:03 18.03.2019
"Укрзализныця" в 2018 г. увеличила уплату налогов на 16,6%

"Укрзализныця" в 2018 г. увеличила уплату налогов на 16,6%

12:00 18.03.2019
В полицию за сутки поступило 45 сообщений о нарушениях в рамках предвыборной кампании по всей Украине, открыто три дела

В полицию за сутки поступило 45 сообщений о нарушениях в рамках предвыборной кампании по всей Украине, открыто три дела

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства

Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

Могерини: Крым – это Украина

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства

Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

Нардеп Гопко надеется на рассмотрение законопроекта о незаконном обогащении после принятия языкового закона

Саакашвили решил уйти с поста председателя "Единого национального движения" в Грузии

Гройсман во вторник посетит Тернопольскую область

Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь

Голосование о сделке Brexit в парламенте Британии пройдет на этой неделе в случае уверенности правительства в успехе - глава Минфина Хэммонд

В Северодонецке студентам раздавали билеты на концерт, требуя затем прибыть на мероприятие в поддержку кандидата в президенты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА