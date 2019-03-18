Законопроекты о раскрытии гособоронзаказа появятся в Раде на текущей неделе – Пашинский

Законопроекты, которые предусматривают раскрытие информации о государственном оборонном заказе, будут внесены в Верховную Раду Украины на текущей неделе, сообщил глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"На этой неделе будут зарегистрированы законопроекты: это будут изменения в закон о государственной тайне – о максимальном раскрытии государственного оборонного заказа", - сказал С.Пашинский на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

Кроме того, глава комитета выступил за то, чтобы парламент вернулся к законодательным инициативам, которые позволят иностранным партнерам создавать совместные предприятия на базе предприятий оборонпрома. Вместе с тем С.Пашинский отметил, что такие инициативы ранее парламент не поддержал.