Политика

12:52 18.03.2019

Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

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Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

Сразу после выборов новый президент создаст достаточно мощный международный фонд возрождения и развития Донбасса, чтобы восстановить все разрушенное и наладить жизнь переселенцев, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

"Я не вижу сейчас более экстренного задания, чем обеспечить и мир, и возрождение, и развитие", - отметила Ю.Тимошенко во время встречи с семьями переселенцев в Святогорске Донецкой области.

По ее словам, страны-подписанты Будапештского меморандума, которые давали Украине гарантии неприкосновенности границ в обмен на отказ в 1994 году от третьего по мощности ядерного потенциала мира, готовы приобщаться к созданию фонда развития Донбасса. "Уже есть договоренности. Страны понимают, что помощь Донбассу нужна. Я знаю настроения всех лидеров стран-гарантов. После победы мы не будем терять ни минуты. У нас все готово. Мы сразу инициируем этот процесс", - заверила политик.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что после выборов первоочередным ее заданием на посту президента для возвращения мира в Украину будет "посадить за стол переговоров президентов стран-подписантов Будапештского меморандума". "Мы ежедневно будем решать вопрос возвращения мира. Донбасс вернется в Украину достаточно быстро, и мы сможем начать нормально жить. Крым - дольше", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #фонд #украина #донбасс #выборы
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