Политика

12:47 18.03.2019

Парубий заявил о попытках сорвать принятие языкового закона

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Парубий заявил о попытках сорвать принятие языкового закона

Противники принятия закона о функционировании украинского языка как государственного вкладывают большой ресурс, чтобы сорвать утверждение этой инициативы, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Вкладываются сумасшедшие ресурсы, в том числе и медийные, чтобы сорвать принятие этого исторического закона. Я убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы рассмотрение закона проходило в соответствии с предусмотренными процедурами, чтобы не допустить какого-либо срыва", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета украинского парламента в понедельник.

"Убежден, что все фракции могут быть гарантом того, что закон о языке будет принят. И сделаем мы это безупречно", - добавил спикер.

В то же время он отметил, что на предстоящей пленарной неделе Верховная Рада продолжит рассматривать во втором чтении законопроект об украинском языке, и во вторник приступит к работе над документом с поправки №490.

"По этому поводу в зале состоялись дискуссии. Кто-то из народных депутатов настаивает, что нужно немедленно остановить рассмотрение. Кто-то, по моему мнению, сознательно затягивает рассмотрение", - сказал А.Парубий.

Согласно календарному плану, 19-22 марта народные депутаты работают в пленарном режиме.

Как сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на пленарном заседании 28 февраля.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий затруднился спрогнозировать, сколько заседаний может занять рассмотрение такого большого количества правок.

За предыдущую пленарную неделю, которую нардепы посвятили работе над законопроектом, парламентарии рассмотрели менее 490 поправок из 2 тысяч.

Теги: #законопроект #языковой_закон #украина #парубий
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